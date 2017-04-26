Hukukçular, Gaün'de Kariyer Masasında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından "Hukukta Kariyer Masası" konulu konferans İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi.



GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Koban'ın başkanlığını yaptığı konferansta; Hakim Merve Babayiğit Aksu, Avukat Mehmet Serkan Ergül, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ayla Düzgören ve Hakim Hatice Tuğba Altun öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak kariyer yolculuklarını anlattı.



Doç. Dr. Emine Koban, konuşmacıların üzerinde durduğu konuların öğrencilerin eğitim dönemi süresince yapmaları gerekenlerle ilgili mesajları zamanında alınmasının çok önemli fayda sağladığını kaydetti. Avukat Mehmet Serkan Ergül, avukatlık, hukuk mesleğinin sosyal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Hangi platformda hangi kürsüde oturursanız oturun eğer halktan kopuksanız, bir marangozla sohbetiniz olmuyorsa, apartmanda bir komşuluk ilişkiniz yoksa ne hakimlik ne de avukatlık yapabilirsiniz. Çünkü hakimin önüne keşif, avukatın önüne de olay gelecek, empati yapacak" diye konuştu.



Gaziantep'in ilk görev yeri olduğunu belirten Hakim Merve Babayiğit Aksu da, avukatla hakimliğin çok farklı olduğunu ve özellikle adli yargı alanında daha çok çalıştığını ifade etti. Hakimlik sınavı süreci konusunda öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Aksu, "Zamanı nasıl değerlendirdiğiniz ve hangi derslere ne kadar ağırlık vereceğiniz çok önemli" dedi.



Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ayla Düzgören, uzun yıllar Ticaret Sicil Müdürlüğü görevinin yürüttüğünü ve burada iyi bir tecrübe kazandığını belirterek, sonrasında farklı bir görev üstlenmek istediğini iki yıldan beri Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttüğünü söyledi. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaplan, artık bir yabancı dilin yeterli olmadığını lisans döneminde mutlaka ikinci yabancı dile başlamaları tavsiyesinde bulunarak, günlük hayatta bu yabancı dillerle iletişim kurabilecek seviyede olmaları gerektiğini söyledi.



"Dünyaya yine gelsem yine hakimliği seçmek isterim" diyen Hakim Hatice Tuğba Altun, hakimlik mesleğini severek yaptığını, mesleğine aşık olmanın çok önemli olduğunu söyledi. - GAZİANTEP