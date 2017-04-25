Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Yeni Üyeleriyle Toplandı

Toplantıda gündeme alınan maddeler görüşüldü ve karara bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev alacak meclis üyeleri belirlendi. Buna göre Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nda görev alacak isimler Mehmet Güzgülü, İsmail Başyiğit, Doğan Ensivri, Bilgehan Noyan, Hikmet Çağan, Şule Uygur, Recep Çimat, Ömer Tavşancı ve Mehmet Candan olarak belirlendi. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu yeni üyeleriyle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Komisyon Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündeme alınan ilgili maddeler görüşüldü ve karara bağlandı.