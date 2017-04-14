Hukuk Öğrencileri Protesto Düzenledi

- Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce öğrencinin sloganlar atması

İçişleri bakanlığına doğru yürümek isteyen öğrencilerin polis tarafından engellenmesi

Polis ile öğrenciler arasında arbede yaşanması

Fenalaşan öğrencilere müdahale edilmesi

Mannuba Üniversitesinde hukuk eğitimi gören öğrenci Musab Garbiye ile röportaj

Tunus Öğrenci Birliği Başkanı Heysem el-Hammami ile röportaj Tunus'ta yüzlerce öğrenci hükümetin Yüksek Yargı Enstitüsüne giriş sisteminde yüksek lisans şartı kararını protesto etti.



Başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce öğrenci, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve hükümet aleyhinde slogan attı. Öğrencilerden bazıları avukat cübbeleri giyerek katıldıkları protestoda, "İktidarın yargı yönetimine müdahalesine hayır", "Devlet terörü devrilsin, polis devleti bitsin", yazılı pankartlar ve Tunus anayasası kitapçığı taşıdı.



İçişleri bakanlığına doğru yürümek isteyen öğrenciler, polis tarafından durduruldu. İlerlemek isteyen öğrencilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedede fenalaşan öğrencilere meydana gelen ambulanslardaki sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Öte yandan, ülke genelinde hukuk eğitimi alan öğrencilerin genel grev gerçekleştirdiği ve derslere gitmediği bildirildi.



Mannuba Üniversitesinde hukuk eğitimi gören öğrenci Musab Garbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, isteklerinin zor veya imkansız olmadığını, asıl taleplerinin bu sorunun diyalog yoluyla çözümü olduğunu söyledi.



Daha önce katıldığı gösterilerde polisin şiddet kullanmasından şikayet eden Garbiye, kendilerinin gerilimi tırmandırmayacaklarını, sorunun çözümü için barışçıl gösterilere devam edeceklerini söyledi.



Tunus Öğrenci Birliği Başkanı Heysem el-Hammami de Adalet Bakanlığının söz konusu kararının özellikle yüksek lisans eğitimini karşılayamayacak fakir öğrencileri etkileyeceğine işaret ederek, hukuk eğitimi alan öğrencilerinin iş bulma şansını zayıflattığını dile getirdi.