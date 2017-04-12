Hügo: Türkiye'deki Toplam Mülteci Sayısı 3,6 Milyonu Aştı

HACETTEPE Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, "Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 3,6 milyonu aşmış durumda. Bu, Türkiye nüfusunun 4,61'ine denk geliyor" dedi.



Türkiye'nin 2014 yılından itibaren dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda olduğunu belirten Erdoğan, bu kişilerin sadece yüzde 8'inin kamplarda kaldığını, diğerlerinin şehirlerde ve özellikle İstanbul'da yaşadığını bildirdi.



Türkiye Fransız Kültür Merkezi, IFEA ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) tarafından düzenlenen 'Dünden Bugüne Göçler Çalıştayı' Ankara'da sona erdi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, göç meselesinin Türkiye'nin bugün ve gelecekte en büyük sosyal sorunlarından biri olmaya aday olduğunu belirterek, devlete yol göstermesi bakımından Hacettepe'nin özel bir role sahip olması gerektiğini söyledi. Özen, kendisinin de özellikle akademisyenlerden enerjilerini bu konuya vermelerini talep ettiğini belirtti.



Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Müdürü Eric Soulier ise konferansta katılımcılara yaptığı konuşmada, Fransa ve Türkiye'nin kültür alanındaki işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Çalıştaya İstanbul Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Galatasaray Üniversitesi, Fransız Lille 3 Üniversitesi ve Fransa Göç Tarihi Müzesi'nden bir çok sosyolog ve bilim insanı katılırken göç ve göç tarihi konulu 4 adet fotoğraf ve karikatür sergisinin de açılışı yapıldı. Sergiler Ankara Fransız Kültür Merkezi'nde 14 Nisan akşamına kadar gezilebilecek.



NÜFUSUN 4,61'İNE DENK GELİYOR



Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 3,6 milyonu aşmış durumda. Bu, Türkiye nüfusunun 4,61'ne denk geliyor" dedi. Türkiye'nin iç ve dış göç konusunda çok aktif bir ülke olduğunu, kendi içinde her sene 2,7 milyonun üzerinde vatandaşın göç ettiğini vurgulayarak, "Dünya'da ve özellikle Avrupa'da ise Türk kökenli 6,5 milyon kişi yaşamakta" dedi.



Türkiye'nin yurt dışında asıl göç kanalının Almanya olduğuna işaret eden Erdoğan, Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle 2011 yılının nisan ayından itibaren Türkiye'ye göç edenlerin sayısının arttığına dikkati çekti. Türkiye'nin iç ve dış göç konusunda çok aktif bir ülke olduğunu, kendi içinde her sene 2,7 milyonun üzerinde vatandaşın göç ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Dünya'da ve özellikle Avrupa'da ise Türk kökenli 6,5 milyon kişi yaşamakta" dedi. Erdoğan, bundan önce Türkiye'ye tarih boyunca göçle gelen toplam kişi sayısının 1,8 milyon olduğunu ifade etti, şunları söyledi:



"Açık kapı politikası, komşularını kurban eden bir konuma geldi. Komşu ülkeler savaş durumunda kapılarını açıyor. Fakat uluslararası toplum bu ülkelere yeterince destek vermiyor. Ülkesinden kaçan Suriyelilerin sayısı 6 milyonu aştı. Bunların yüzde 80'inden fazlası komşu ülkelerde yaşıyor. Türkiye, yurt dışındaki Suriyelilerin yüzde 52'sinden fazlasını ağırlıyor. Lübnan, bir milyondan fazla Suriyeliyi ağırlayarak büyük bir iş beceriyor."



TÜRKİYE, 2014'TEN İTİBAREN EN FAZLA MÜLTECİ AĞIRLIYOR



Türkiye'de geçici koruma altında 2,9 milyon Suriyelinin olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ayrıca kayıt altına alınan fakat daha geçici koruma verilmeyen 330 bin Suriyeliyle toplam sayı 3,2 milyonu aşıyor. Diğer ülkelerden gelen mülteci sayısı ise 350 bin. Hepsi hesap edildiğinde Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 3,6 milyonu aşmış durumda. Bu, Türkiye nüfusunun 4,61'ne denk geliyor" diye konuştu.



Türkiye'nin 2014 yılından itibaren dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda olduğunu belirten Erdoğan, bu kişilerin sadece yüzde 8'inin kamplarda kaldığını, diğerlerinin şehirlerde ve özellikle İstanbul'da yaşadığını bildirdi. Erdoğan, 81 ilde Suriyelinin bulunduğunu, bu rakamların olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Buna karşın Almanya'da 456 bin, İsveç'te 109 bin, Macaristan'da 76 bin, Avusturya'da 42 bin Suriyeli yaşıyor" dedi.



DOĞAN SURİYELİ COCUKLARIN VATANDAŞLIĞI BULUNMUYOR



Türkiye'de 4 yaş altında 400 binden fazla Suriyeli çocuğun bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'de en az 220 bin çocuğun doğduğunu, bu çocukların vatandaşlıklarının bulunmadığını belirtirken, "Yani vatansızlar. Eğitim çağında bulunan 6-17 yaş arası Suriyeli mülteci sayısı ise 910 bin ve bunların ancak yüzde 51'i eğitim alabiliyor" dedi.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli de Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları ağırlayarak büyük bir iş yaptığını belirterek, "Türkiye dünyada en çok sığınmacı ağırlayan ülkelerden biri" dedi.



- Ankara