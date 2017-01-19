Huğlu ve Üzümlü'de Artık Yivli Av Tüfeği de Üretilecek

AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Huğlu ve Üzümlü'de artık yivli av tüfeğinin de üretilebileceği müjdesini verdi.



Geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayi Müsteşarı ve ekibiyle birlikte Huğlu ve Üzümlü kasabalarında av tüfeği üretimi yapan kooperatif ve firmaları ziyaret eden Altunyaldız, burada AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile birlikte firmaların taleplerini dinlemiş, gerekli çalışmaları yapacakları sözünü vermişti. Huğlu ve Üzümlülü av tüfeği üreticilerinin en büyük isteğinin yivli av tüfeği üretimi yapmaları ve bunları yurt içine satabilmeleri olduğunu belirten Altunyaldız, bu konuda hem Milli Savunma Bakanlığı ile hem de Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve çalışmaları sonucunda dün Milli Savunma Bakanının müjdeyi açıkladığını belirtti.



"Yivli av tüfeği üretiminde yüzde 100 ihraç şartı kalktı"



Son yıllarda ülkemiz savunma sanayinin yerli katkı ve üretim oranının giderek arttığını ifade eden Altunyaldız, savunma sanayinin lokomotif sektör olarak gelişmesini sürdürmesinin, ülke ekonomisine katkı yurt dışı pazarlarda tanınma ve beraberinde ihracatın yükselmesini sağladığını vurguladı. Devlet olarak savunma sanayisini desteklemeleri gerektiğini belirten Altunyaldız, bu kapsamda silah ve mühimmata yönelik yurt içi firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, maliyet etkin üretim yapabilmesi, yurt içi ihalelere girebilme talepleri dikkate alınarak bir düzenleme yapıldığını ifade etti. Altunyaldız, "Makineli tabanca, tüfekler, yivli av tüfekleri gibi hafif silahların üretiminde uygulanan yüzde 100 ihracat kısıtı kaldırılmıştır" dedi.



"Konya, Türkiye Savunma Sanayi Bölgesi'nin önemli bir parçası"



Altunyaldız şöyle devam etti:



"Üzümlü ve Huğlu'nun ülkemiz savunma sanayisine katkısının artırılmasına dönük desteklenmesi, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale illerinde ön plana çıkan savunma sanayi üretim kapasitesine Konya'nın da dahil edilerek Orta Anadolu'da 'Türkiye Savunma Sanayi Bölgesi' oluşturulması, bölgedeki potansiyelin değerlendirilerek desteklenmesi üreticilerimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Yivsiz av tüfeğine göre dünyada yüzde 80 gibi büyük bir pazar payına sahip yivli av tüfeğinin ülkemize ithali serbestken, yerli üreticimize yivli av tüfeği imalat izninin sadece ihraç kayıtlı satış yapması halinde verilmesi, yerli üreticimiz aleyhine bir rekabet durumu oluşturmaktaydı. Bu kapsamda, yerli üreticilerimize yivli av tüfeğinin yurt içi satışına da imkan sağlayacak şekilde imalat izni verilmesi hususunda gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını Sayın Bakanımızdan talep ettik. Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık müjdeli haberi verdi. Yivli av tüfeklerinin üretimine yüzde 100 ihracat şartıyla izin veriliyordu. Bu kısıt kalktı. Artık hemşehrilerimiz yivli av tüfeği imal edip, iç pazara satabilecekler."



"Sivil amaçlı üretimlerde satışlar MKE üzerinden"



Yivli av tüfeği imal edecek firmaların Milli Savunma Bakanlığından üretim izni almaları gerektiğini belirten Altunyaldız, firmaların sivil kullanım için yapacakları üretimlerde Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu üzerinden iç piyasaya satılabileceklerini ifade etti. Altunyaldız, askeri amaçlı üretimlerde ise firmaların yine Milli Savunma Bakanlığından alacakları uygun görüşle ihalelere girebileceklerini kaydetti. Altunyaldız, "Savunma sanayinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yerli üretime verdiği destek ve bu alandaki hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımları için Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık'a ve bu konuda birlikte çalışma yürüttüğümüz Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Babaoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA