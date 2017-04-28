Hudut Karakoluna Saldırıya Suriyelilerden Tepki

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna yapılan saldırıya, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlılar tepki gösterdi.



Suriyeli doktor Hamet Sultan AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce PYD'nin baskıları nedeniyle Tel Abyad ilçesinden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını belirtti.



Terör örgütünün bölgedeki Suriyelilere çok büyük sıkıntılar yaşattığını anlatan Sultan, şöyle konuştu:



"Bizler Arap, Kürt ve Türkmenler olarak Tel Abyad bölgesinde kardeşçe yaşıyorduk. Ancak PYD bölgeye girdi. Kendisinden olmayanları evlerinden, vatanlarından etti. Şimdi Türkiye'nin Irak'a saldırısı sonrası PYD'nin de Türkiye'ye misilleme yaptığını düşünüyorum. Türkiye sınırındaki askeri karakollara yaptıkları bu saldırıları Suriyeliler olarak kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."



Tel Abyadlı Emine Deham da saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, duruma tepki gösterdi.



"Bizi asla yıldırmayacak"



Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.



Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Ayhan, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğuna işaret etti. Ayhan, "Şimdiye kadar NATO'dan saldırıyla ilgili bir gelişme olmadı. Bu saldırıyla ilgili NATO'nun tutumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Türkiye çok güçlü bir devlet. Bu yapılanlar bizi asla yıldırmayacak." ifadelerini kullandı.



Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, saldırının PYD'nin asıl yüzünü gösterdiğini belirterek, "PYD, evimizi, toprağımızı elimizden alan kanlı bir terör örgütüdür. Allah Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bize kapılarını açtı. Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. İnşallah PYD bitecek ve bizler de topraklarımıza döneceğiz." dedi.