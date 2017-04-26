Hudut Karakoluna Saldırıya Misliyle Karşılık Verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bir başka bölgeden iki hudut karakoluna yapılan iki ayrı havan saldırısına misliyle karşılık verildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havanlı saldırı düzenlendi.



Saldırı sonucu karakolun bazı yerlerinde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı.



Havan tespit radarı ateş açılan yeri belirledi



Hatay'ın güneyindeki Kızılçat Hudut Karakoluna ise Suriye'nin kuzeyinde rejimin kontrolündeki bölgeden havan saldırısı yapıldı. Saldırıda herhangi bir zayiat yaşanmadı.



Güvenlik güçleri havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından Suriye topraklarından açılan ateşe misliyle mukabelede bulundu.