Hudut Karakollarına Yönelik Tacizlere Misliyle Karşılık Verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerden dört ayrı hudut karakoluna yapılan taciz atışlarına misliyle karşılık verildiği, taciz atışları sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, saat 15.50 sıralarında, Suriye'nin Afrin bölgesinden PKK/PYD/YPG teröristlerince Afrin Hudut Karakoluna tanksavar silahı atışlarıyla hudut tacizinde bulunulduğu belirtildi.



Karakolda bulunan bir araca isabet eden tacizde can kaybının yaşanmadığı aktarılırken, hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, PKK/PYD/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe derhal meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildiği ifade edildi.



Ayrıca, saat 16.20 sıralarında Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınırlarında bulunan Akdoğan ve Karatepe hudut karakollarına ve saat 16.50 sıralarında ise Haznedar Hudut Karakoluna da PKK/PYD/YPG işgali altındaki bölgelerden teröristlerce tanksavar silahlarıyla hudut tacizlerinde bulunulduğu aktarıldı.



Karakollar bölgesine isabet eden tanksavar mermilerinin patlaması sonucunda iki araçta hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.



PKK/PYD/YPG teröristlerince yapılan taciz atışlarına da derhal meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildiği kaydedildi.