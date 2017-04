Hudut birlikleri, PYD kontrolündeki Afrin sınırında kuş uçurtmuyor



GAZİANTEP - Türk Hudut Birlikleri, son dönemlerde gözlerin çevrildiği PYD kontrolündeki Afrin bölgesi sınır hattında kuş uçurtmuyor.

ABD'nin destek verdiği ve son dönemlerde Rus askerlerin de boy gösterdiği Suriye'nin PYD kontrolündeki Afrin bölgesinin, Türkiye'nin Hatay, Gaziantep ve Kilis illerine sınırı bulunuyor. Sınırın Türk tarafında alınan yeni önlemlerle bölgede kuş uçurtulmuyor.

Suriye'de iç savaşın ardından Türkiye'ye yakın bazı kesimlerde terör örgütü DEAŞ ve PYD'nin kontrolü sağlaması sonucu Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının tel örgülerin güçlendirilmesi kararı alınmış, kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın artması, yabancı militanların da Türkiye'yi geçiş güzergahı yapmasıyla önlemler daha da artırılmıştı. Başlatılan çalışmalarla sınır hattında sabit duvar, akordeon, kafes tel uygulamalarının yanı sıra hendekler de kazılmıştı. Kameralarla da gözetlenen sınır hattında, gözetleme kuleleri yenilendi ve aydınlatıldı. 2015 yılından itibaren terör örgütünün tehdit oluşturduğu bölgelerden başlanarak Suriye ve Irak sınırı olan 911 kilometrelik hattın tamamında modüler beton duvar yapımı çalışmalarına start verilmişti.

Duvarların üzerine jiletli tel çekiliyor

TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde üretilen her biri 7 ton ağırlığındaki beton blokların dizilmesi, hava koşullarının düzelmesiyle hız kazandı. Tamamlanınca 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak olan 911 kilometrelik beton duvarın üzerine ise 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekiliyor.

Suriye'nin Afrin bölgesinin bulunduğu sınır hattındaki beton blok çalışmaları hızla sürüyor. Beton duvar çalışmaları Hatay'a komşu İdlib sınırına kadar sürecek. Sınır hattının yarısından fazlasının beton bloklarla örüldüğü öğrenilirken, geri kalan kısmının da sezon sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Duvarın önüne hendek kazılıyor

Gaziantep ile Kilis'in Suriye sınırında güvenlik için ayrıca saldırılara karşı güçlendirilmiş rokete dayanıklı 67 gözetleme kulesi, 34 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli yapılırken, 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde 146 kilometre hendek kazıldı, 74 kilometrelik alan da aydınlatıldı. Sınır hattına yıl içerisinde ayrıca 28 yeni gözetleme kulesi yapılacak, 24 kilometrelik bölümün de aydınlatılması sağlanacak.

Sınırda mobil, drone ve termal gözetleme

Kule ve kulübelerde sınırı sürekli dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri, birinci derece askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara sivillerin geçişine izin vermiyor. Sınırda termal, gece ve gündüz görüşlü dürbün ve kameralar da kullanan Mehmetçik, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor. Kulelere ve kobra olarak bilinen zırhlı araçlara monte edilen kameralarla örülen modüler duvarın arkasını da gözetleyen Mehmetçik, insansız hava araçlarıyla da sınır hattından görüntü alabiliyor. Askerler, 360 derece kamera kaydı yapabilen Kobra adlı zırhlı muharebe aracıyla 24 saat sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Ayrıca yaya ve köpekli devriyelerle sınır hattında kontrolü sağlıyor.

Eller tetikte, gözler Suriye'de

Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı sınırın sıfır noktasında görevli Mehmetçikler Türkiye topraklarına havadan ve karadan yapılabilecek olası saldırılara karşı eli tetikte nöbet tutuyor. Sınır hattında sürekli olarak göreve hazır bekleyen Mehmetçikler gelen ihbarlar veya nöbetçi silah arkadaşlarının gözetleme faaliyeti sırasında fark ettiği olumsuz durumları bildirmesiyle hemen harekete geçiyor. Karakoldan tam teçhizatlı olarak çıkan askerler, hazır bekleyen silahlı zırhlı araçla ihbarın geldiği yere anında intikal ederek gerekli müdahalede bulunuyor.

Tahliye tünellerinden kayarak mevzilere

PYD denetimindeki Afrin'in Meydanı Akbez köyüne komşu Höyük Hudut Karakolu'ndaki birlikler ise olası bir tehdit anında alarma geçerek, silahlarını kuşanıyor. Buradaki tahliye tünellerindeki demir borulardan kayan askerler, tahliye tünellerinden geçerek, mevzilerini alıyor. Nöbetçiler ve zırhlı araçların da bulunduğu mevzilere kısa sürede ulaşan Mehmetçik, mevzilerinde tehditlere karşı hazır hale geliyor. Ani Müdahale Mangası zırhlı araçlarla tehdide anında müdahale ediyor.