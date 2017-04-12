Hüda Par'ın Hasta Ziyaretleri

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları üyeleri, "Dünya Sağlık Haftası" dolayısıyla hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.





HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkanı Yakup Toprak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Haftası" dolayısıyla hastaların ve yakınlarının yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.





Ziyarette "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini belirten Toprak şunları söyledi:



"Sağlık sıhhatin kıymetini hastalık gelmeden bilmek gerektiğini dile getirdik. Genel olarak güzel karşılandık, güzel uğurlandık. Hastalarımızın böyle günlerde ziyaret edilmesi gerekiyor. Biz de kendilerini unutmayıp, onları ziyaret ettiğimiz için mutluyuz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir."