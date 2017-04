Hüda-Par Heyeti Patlama Alanında İncelemelerde Bulundu

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) heyeti, dün terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesindeki ek binasında incelemelerde bulundu.



Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve parti yöneticilerinden oluşan bir heyet, terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Emniyet Müdürlüğü ek binasında incelemelerde bulundu. Heyet, daha sonra, bölgedeki esnafı ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, heyet olarak patlama yerini gördüklerini belirterek, "Hüda-Par heyeti olarak hem emniyetin içerisinde meydana gelen patlama alanını da ziyaret ettik. Esnafı da ziyaret ettik. Gördüğümüz kadarıyla büyük bir patlamanın meydana geldiği, hem meydana gelen çukurdan da hem de etraftaki tahribata bakıldığında büyük bir patlama olduğu görülmektedir. Can kaybının az olması belki bunun tesellisidir. Böyle bir patlamada daha çok can kaybı olabilirdi. Allah şükürler olsun fazla bir can kaybı yok. Esnafımızda da ufak tefek yaralanmalar dışında ciddi bir yaralanma yok. Cana değil mala gelmiş. İnşallah son olur. Bir daha bu tip patlamalar olmaz. Bu tip patlamalarla, bombalama eylemleriyle kimseye herhangi bir zarar verilemiyor. Verilen zarar bu halkadır. Kürt halkına bir zarar söz konusu, Kürt esnafı zarar görüyor. Bunun iyi bilinmesi lazım ve ona göre adım atılması lazım. Şehrimizin huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yok" dedi.



"Esnaf endişeli"



Vatandaşların, halkın daha yeni yeni o huzur ortamını yakaladığını, esnafın ticaretini daha yeni yeni idame etmeye başladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Diyorlar ki, "Birinci patlamadan sonra tamamen işlerimiz durmuştu. Güvenlik olmadığı için patlama nedeniyle ekonomik krize girmiştik. Son bir aydır işlerimiz düzelmeye başlamıştı ki bu patlama oldu." Endişeleri tekrar işlerinin kırılması, alışverişin ölmesi, buranın, bu caddenin esnafının iş yapamaz hale gelmesi. Şuan ondan endişe ediyorlar. Halkımızdan da talebimiz şu; alışverişlerini özellikle patlamanın yapıldığı bu bölgedeki vatandaşlardan yapsalar, esnafımızdan yapsalar çok daha fazla onlara ekonomik olarak faydası dokunmuş olacak. Belki hayırlı bir iş yapmış olacaklar." - DİYARBAKIR