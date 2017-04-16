Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Oyunu Kullandı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İnşallah bugün bir milat olacaktır. 'Halka rağmen halk için' anlayışının bittiği bir gün olacaktır." dedi.



Eşi Nevin Yapıcıoğlu ile oyunu kullanmak üzere saat 10.30'da 'da Kayapınar İlçesinde Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokuluna gelen Yapıcıoğlu oyunu "2274" numaralı sandıkta kullandı.



Yapıcıoğlu gazetecilere, halk oylamasının olaysız sona ermesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Her şeyden önce sandık başına herkes gelerek, özgür iradesiyle elini vicdanına koyarak memleketin geleceği için en iyi olanın ne olduğu yönünde oy kullanır. İnşallah bugün bir milat olacaktır. 'Halka rağmen halk için' anlayışının bittiği bir gün olacaktır. Tarih de bunu kaydedecektir diye ümit ediyorum. 'Evet' de çıksa 'hayır' da çıksa yarın bu millet bu memlekette birlikte yaşamaya devam edecektir. Bize göre sandığa gelip görüşünü yansıtmak doğru olandır. Sandığa gitmemek, 'Bu işe ben karışmıyorum geri kalanlar nasıl karar alıyorsa alsın.' demektir. Bu da bize çok doğru bir tavır olarak gelmiyor."



HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise oyunu Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.