Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin, "Ümit ediyoruz ki şu değişiklikten sonra bütün bir anayasa yapmanın önündeki engeller kalkmış olacak ve o konuda bir kapı da ardına kadar açılmış olacaktır." dedi.



Yapıcıoğlu, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Neden Evet Diyoruz" programında yaptığı konuşmada, "evet" ve "hayır" oyu kullanacakların iki ayrı cephe olarak sunulmasını yanlış bulduklarını söyledi.



Partisinin, milletin menfaatine olan her konuda kendi çıkarlarını gözetmeksizin inisiyatif kullanacağına işaret eden Yapıcıoğlu, "Biz, biz olduğumuz için evet dedik. Biz bu değişikliğin memleketin menfaatine olduğu kanaatine vardığımız için evet dedik. Şu anda evet diyenlerin hepsi saf değiştirip karşı tarafa geçse, hayır dese, hayır diyenler evet dese de bizim konumumuz yine değişmeyecektir." diye konuştu.



-"Memleketin faydasına olacağı kanaatine vardık"



Yapıcıoğlu, partisinin hiçbir zaman kendi çıkarlarını, memleketin,milletin ve ümmetin çıkarlarının üzerinde görmediğini ileri sürerek, şunları söyledi:



"Şu 18 maddelik anayasa değişiklik paketiyle hükümet sisteminde yapılan değişiklik belki küçük partilerin aleyhine olacak. Bunun bilincindeyiz. Lakin memleketin faydasına olacağı kanaatine vardık. 'Bize zarar verecekse de varsın versin' dedik ama biz şuna da inanıyoruz. Gerçekten biz bu samimiyetimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, biz memleketin menfaatine olan meselelerde kendi çıkarlarımızı elimizin tersiyle ittiğimiz müddetçe, bir gün bu millet bunları görecek ve biz artık büyük bir parti olacağız."



Milletin bir şeyi istediğinde onu gerçekleştirecek kudrete sahip olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, milletin birlik ve beraberlik içerisinde, kendi menfaatine olanın önüne konulduğu zaman önünde durabilecek hiçbir güç olmadığını ifade etti.



Yapıcıoğlu, milletin memleketini kendi istediği şekilde yönetmesinin önündeki engeller kalktıktan sonra özüne döneceğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ümit ediyoruz ki şu değişiklikten sonra bütün bir anayasa yapmanın önündeki engeller kalkmış olacak ve o konuda bir kapı da ardına kadar açılmış olacaktır. Bu millet, özüne dönüp kendisi olmaya başlayınca yeniden saygın bir konuma yükselecek, başkalarının tasarrufundan kurtulacaktır. El ele tutuşup ayağa kalktıktan sonra bütün mazlumların ve mağdurların da ümidi haline gelecektir. Biz böyle inandığımız için bu değişikliğe evet diyoruz."