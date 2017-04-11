Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "16 Nisan'da sandıktan evet de çıkarsa hayır da çıkarsa 17 Nisan günü bu memlekette yine beraber yaşayacağız. Hiçbir şekilde sonuç ne olursa olsun dünyanın sonu olmayacak." dedi.



Yapıcıoğlu, bir restoranda düzenlenen partililer ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz ilk günden bazı uyarılarda bulunduk. Kutuplaşmanın olmaması gerektiğini söyledik. Pazar günü neticede kararı halk verecek. Dolayısıyla çıkacak olan kararı herkesin şimdiden kabul etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



Mevcut anayasanın halka yabancı bir sistem olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, "Kanunların pek çoğu ithal, dışarıdan getirilmiş ve tercüme edilmiş. Anayasamız da bunlardan bir tanesiydi. Bu memlekete ve millete uymayan bir anayasaydı. İnşallah bu gömleği millet 16 Nisan'da değiştirmiş olacak. Tamamen yerli bir anayasaya giden bir kapı olması temennisi ile bu değişikliğe 'evet' dedik. Paket 18 madde olarak geçti ama 21 madde de yürürlükten kalkıyor. 40'a yakın madde üzerinde değişiklik yapılıyor. Toplam olarak 177 madde olan 1982 anayasası 155 maddeye inmiş olacak. Bunun biz yerli bir anayasaya giden kapı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.



Referandum öncesi halkta bir sükunet olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:



"5-6 gün sonra milletimiz sandık başına gidecek ve kararını verecek ancak siyasetin tepesinde kutuplaştırmaya yönelik çabalar var. Bunu yanlış bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 16 Nisan'da sandıktan evet de çıkarsa hayır da çıkarsa 17 Nisan günü bu memlekette yine beraber yaşayacağız. Hiçbir şekilde sonuç ne olursa olsun dünyanın sonu olmayacak. Halka rağmen bir şey yapılamaz. Bu nedenle siyasetten beklentimiz siyasetçilerin şimdiden bunu deklare edip sonuca saygı duyacaklarını söylemeleri lazım."



Yargının sürekli bağımsızlığından söz edildiğini, ancak tarafsızlığından bahsedilmediğini anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Gelen maddelerden bir tanesi bağımsızlığın yanına tarafsızlık eklenmesi. Yani yargı hem bağımsız hem de tarafsız olacak. İnşallah olur ama ilk defa anayasada böyle bir şey geliyor. Mesela seçilme yaşının 18'e indirilmesi bizim için olumlu. Eğer Türkiye nüfusu genç ve yaş ortalaması düşükse onların pencerelerinden memleketin meseleleri nasıl görülüyor bu da belli olsun. Sanki 550 milletvekilinden 500 tanesi 18 yaşında mı olacak? Şu anda ki mevcut anayasada yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Peki cumhurbaşkanı, herhangi bir sorumluluğu var mı? Bu cumhurbaşkanı ayrıca soruşturulamıyor. Bu normal bir sistem değil. Şimdi gelen sistemle cumhurbaşkanı sorumlu hale geliyor."