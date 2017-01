Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kanada'nın Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Dünyanın dört bir tarafında zalimler, kinlerini, nefretlerini, silahlarını mazlum ümmete doğrultmaya devam ediyor. 6 kişi sadece inançlarından dolayı katledildi." dedi.



Partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen "Halkımızla Buluşma" adlı programda partilere hitap eden Yapıcıoğlu, Kanada'daki silahlı saldırıya değindi.



Yapıcıoğlu, "Dünyanın dört bir tarafında zalimler, kinlerini, nefretlerini, silahlarını mazlum ümmete doğrultmaya devam ediyor. 6 kişi sadece inançlarından dolayı katledildi. Bizler birlik olmadığımız için, bölük pörçük olup enerjimizi birbirimizle uğraşarak tükettiğimizden dolayı fütursuzca bize saldırma cesareti gösteriyorlar ama biz gittiğimiz her yerde bir kardeşlik şiiri, türküsü söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yapılması amaçlanan anayasa değişikliğinin istedikleri gibi olmadığını belirten Yapıcıoğlu, mahzurlu gördükleri noktalar bulunduğunu söyledi.



Bazı eksiklikler olduğunu savunan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Buna rağmen peşin peşin tam bizim istediğimiz değil diye 'buna 'Hayır' oyu kullanacağız demiyoruz.' Bu, şu demek de değildir, ne olursa olsun, biz bu değişikliğe 'Evet' oyu kullanacağız anlamına da gelmez. Bu konuyla ilgili pek çok arkadaşımızdan görüş istedik. Bununla ilgili tartışmalarımız devam ediyor. Öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki birkaç gün içinde, belki de bir iki hafta içinde bu konudaki tartışmalarımız bir noktaya ulaşacaktır. Bu memleket için hayırlı olduğuna inandığımız her neyse bütün çabamızı ortaya koyarak en doğru karara varmaya çalışacağız. O karara vardıktan sonra da kamuoyuyla paylaşacağız."



Referandumla ilgili tartışmaları tehlikeli gördüğünü aktaran Yapıcıoğlu, içeriğini bilmeden bu değişikliğe "Evet" veya "Hayır" yönünde oy kullanacağını beyan edenlerin kendileri gibi düşünmeyenleri vatan haini olmakla suçladıklarını kaydetti.



Astana görüşmeleri



Yapıcıoğlu, Suriye'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için Astana'da bazı görüşmeler olduğunu hatırlattı.



"O görüşmeler nereye ulaşır, ateşkesi kalıcı hale getirir mi? Meçhul." diyen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bize göre ABD'nin o masaya davet edilmesi, son on iki-üç hafta içerisinde yaklaşık 200 uçak dolusu silahı bölgedeki silahlı gruplara dağıtan, sırf savaş biraz daha uzasın, biraz daha fazla kan dökülsün diye bu şeytanlığı yapan ABD'ye 'Haydi gel, sen de bu masaya otur da şu ateşkesi biz bir nihai siyasi çözüme ulaştıralım.' deniyorsa buna isim bulmakta insan zorlanıyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün İslam ülkeleri, 'Bu, bizim iç sorunumuzdur, ümmetin meselesidir ve kardeşler arasındaki meseleyi biz bir şekilde sonlandıracağız, sulh yoluyla bitireceğiz' diye bir araya gelirlerse buna bir çözüm bulurlar.



Aksi takdirde orada farklı gruplar çarpışıyorken, ateşkes anlaşmasını ABD ve Rusya yaparsa, daha çok bozulur bu ateşkesler, yeni yeni ateşkesler imzalanır mı diye bekleriz."