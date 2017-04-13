Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, anayasa değişikliğine ilişkin, "Bizler pazar günkü halk oylamasında sandıklardan 'evet' çıkmasını istiyoruz. HÜDA PAR olarak elimizdeki tüm imkanlarla bunun için çalıştık. Bunun ana gerekçelerinden bir tanesi darbe süreçlerinden geçmiş Türkiye'nin askeri darbe ürünü anayasasının değiştirilmesi için ilk adımın atılıyor olmasıdır." dedi.



Yavuz, partisinin il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği çerçevesinde pazar günü yapılacak halk oylamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Parti olarak "evet" kararı aldıklarını belirten Yavuz, bunun sebeplerini şöyle sıraladı:



"Bir kez daha 'Yetmez ama evet' diyoruz. Vesayetin geriletilmesi, bizim açımızdan son derece önemlidir. Yetkilerin, sivil siyasetin eline geçmesi meselesi gözüyle bakıyoruz. Rehin alınan siyasetin, tabii mecrasına kavuşturulması açısından önemli gördük ve bu yönden mücadelemizi verdik. Daha önce halka sorulma tenezzülünde bile bulunulmayan statülerle alakalı bir gelişme yaşanıyor ve halka soruluyor. Bu sistem değişikliği. Eski sistemlerin, bu memleketi ne hale getirdiği ve halkı çatışma haline getirdiğini görüyoruz. Değişikliğin halka sorulması, bizim 'evet' dememizin en büyük gerekçesidir."



Evet demelerindeki bir başka sebebin ise Türkiye'nin halen darbe anayasasıyla idare edilmesi olduğunun altını çizen Yavuz, şunları söyledi:



"Pazar günü memleketimiz önemli bir karar alacak, bir referandum sürecinden geçiyor, HÜDA PAR olarak sonuç ne çıkarsa çıksın, memleketin hayrına olmasını istiyoruz, bizler sandıklardan 'evet' çıkmasını istiyoruz. HÜDA PAR olarak elimizdeki tüm imkanlarla bunun için çalıştık. Ana gerekçelerimizden bir tanesi darbe süreçlerinden geçmiş Türkiye'nin askeri darbe ürünü anayasasının tasfiyesinde ilk adımın atılıyor olmasıdır. Bizim için geldiği anlam; siyaset kurumu ideolojiden arındırılacak, sivil siyasetin önü açılacak. Çünkü ideoloji, siyaset kurumunu ve dolayısıyla da halkın iradesini rehin almıştır."



17 Nisan sabahında da verdikleri "evet"in takipçisi olacaklarını özellikle vurgulayan Mehmet Yavuz, "Siyaset mekanizmasında belirleyici olan ideoloji değil, adalettir. Hiçbir devlet çıkarı, hiçbir grup çıkarı adalete feda edilmemelidir. Bu adaletin, her yönde taahhüt edilmesi gerek. Hükümetin ortaya koyduğu doğru olduğuna inandığımız bir icraatı destekliyoruz. Bütün icraatlarını desteklediğimiz anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu. Yavuz, HÜDA PAR olarak taleplerini sıralarken, anadilde eğitimin önünün açılmasını ve anayasada ötekileştirici olduğunu düşündükleri vatandaşlık tanımının mutlaka değiştirilmesini istedi.