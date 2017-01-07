Hüda Par'dan Kan Bağışı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siirt İl Gençlik Kolları Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundular.



HÜDA PAR Siirt İl Gençlik Kolları Başkanı Yakup Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısının ardından gençlik kolları olarak kan bağışında bulunduklarını söyledi.



Kan bağışı ihtiyacı olduğunu duyduklarını ve bu çağrıya kulak verdiklerini kaydeden Toprak, şöyle konuştu:





"Vücuttan kan almak Peygamberimizin sünnetidir. Ayrıca kan vermek hayır işidir. Empati kurarsak biz şimdi kan veriyorsak, kan vermeye de ihtiyacımız olacaktır. Bu duyarlılıkla kanımızı veriyoruz ve tüm vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz."