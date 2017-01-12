Hububatçılar 2016'yı Değerlendirdi 2017 Yol Haritasını Çizdi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, "2016 yalında 152 ülkeye toplam 2 milyar 27 milyon 578 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılında hem ülke sayısını hem de ihracat rakamlarını artırmak için daha çok çalışacağız" dedi.



Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve yönetim kurulu üyeleri, sektördeki gelişmeleri, geçen yılın ihracatı ve bu yıl izlenmesi gereken yolları değerlendirmek üzere bir araya geldi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, sektördeki gelişmeler, ihracat ve yeni pazar alanlarıyla sektörün daha da gelişmesine ve sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacak maddeleri masaya yatırarak değerlendirdi. Altunkaya, yaptığı açıklamada, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin bölge ihracatının önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu söyledi. Bölgeden yapılan 8 milyar 264 milyon 648 bin dolarlık ihracatın 2 milyar 27 milyon 578 bin dolarını hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin oluşturduğunu vurgulayan Altunkaya, bölgenin toplam ihracatı içerisinde bu ürünlerin yüzde 20,6 pay sahibi olduğunu dile getirdi.



2016 yılında 152 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Altunkaya, "Bu sene hem ülke sayısını hem de ihracat rakamlarını artırmak için daha çok çalışacağız" dedi.



17 çeşit ürünün ihracatını yaptıklarını söyleyen Altunkaya, 2 milyar 27 milyon 578 bin dolarlık ihracatın içerisinde en fazla payı 530 milyon 685 bin dolarla buğday ununun aldığını dile getirdi. Bu ürünü 376 milyon 288 bin dolarla bitkisel yağların, 267 milyon 51 bin dolarla makaranın ve 242 milyon 436 bin dolarla bisküvi-pastanın izlediğini anlatan Altunkaya, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerin tamamladığını kaydetti.



İhracatı bölge dağılımına göre de değerlendiren Altunkaya, "Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamuller ihracatımızın 76,3'lük kısmını Ortadoğu ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Geçen seni bu bölgeye 1 milyar 541 milyon 953 bin dolarlık ihracat yaptık. Bu bölgeyi 381 milyon 384 bin dolarla Afrika ülkeleri izledi. Kalan kısmını da diğer bölgelere yaptık. İhracatımızın büyük bir kısmını Ortadoğu ülkelerine yaptık. Bu sene ihracatın diğer bölgelerde de artırılması için çalışacağız" diye konuştu.



Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamuller ihracatında Güneydoğu'nun söz sahibi olduğunu vurgulayan Altunkaya, 6 milyar 366 milyon 372 bin dolarlık ihracatın 2 milyar 20 milyon 945 bin dolarının Güneydoğu'dan yapıldığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP