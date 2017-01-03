Hububat İçin Sigorta Başvuruları Başladı

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, hububat üretimi için Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi'nin (TARSİM) bu ayın başından itibaren başladığını bildirdi.



Ziraat Odası Başkanı Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi'nin (TARSİM) çok önemli olduğunu belirtti.



Sigortanın alanının genişlediğini belirten Butur, şunları söyledi:



"Sigorta yaptırmak isteyen çiftçilerimizin 2017 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini yaptırmaları gerekiyor. Hububat üretimi için TARSİM bu ayından başından itibaren başladı. 21 Nisan'a kadar devam edecek. Bu konularda çiftçilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin yaptırdıkları sigortanın yarısını devlet karışıyor. Çiftçi ürününden ne kadar gelir elde edecekse oluşan zarar durumunda bunu sigorta ödüyor."



Kuraklıktan doğan zararlarında sigorta kapsamına gireceğini belirten Butur, deneme amaçlı 81 ilin merkezinde uygulanacağını kaydetti.