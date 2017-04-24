Hububat Hastalıklarına Karşı Mücadele Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, ilkbaharda hububat hastalıklarına karşı çiftçilerin tedbirli olmasını istedi.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda görülen hububat hastalıklarına karşı tedbir olarak sertifikalı ve ilaçlanmış tohum kullanılması gerektiğini söyledi.



Hastalıklarla zamanında müdahale edilmezse üründe verim kaybı olacağını belirten Demir, "Zamanında tedbir alınmazsa yüzde 60'a varan verim kaybı oluşabilir. Hastalıklar, nemli, yağışlı ve günlük sıcaklık farkının yüksek olduğu dönemlerde artış gösteriyor. Çiftçilerimiz bu hastalıklara karşı tedbir olarak sertifikalı ve ilaçlanmış tohum kullanmalı ve zamanında müdahale etmeli." dedi.



Demir, çiftçilerin gerektiğinde tarım kuruluşlarına ve serbest ziraat mühendislerine müracaat etmesinin önem taşıdığını kaydetti.