*Eventbrite üzerinden kaydı olmayanlar etkinliğe giriş yapamayacaklardır. Etkinliğe katılım kısıtlıdır. Kayıt olmak için acele edin.
Hubbers + Perspective = Hubberspective
Hubberspective Serimizin Amacını Hatırlayalım:
Geleceğin multidisipliner bir yer olduğuna inanıyoruz.
Amacımız, seçilen temaya multidisipliner bir bakış açısı getirerek katılımcılara konu hakkında yeni perspektifler sağlamak.
Bu yüzden samimi bir panel olarak tasarlanmış, seyirciyi de işin içine katarak etkileşim seviyesinin yüksek tutulduğu, derin bir diyalog ve tartışma ortamı yarattığımız Hubberspective serisini başlattık.
Hubberspective Serimizin 2.si 24 Ocak Salı akşamı saat 19: 30'da gerçekleşecek.
Temamız:
Veriyi Doğru Yorumlamak ve Geleceği Modellemek
Bu seferki temada verinin topluma sunduğu potansiyeli ve riskleri ele alacağız. Veriyi kullanarak güvenilir ve ihtiyaca cevap veren modeller geliştirmek için nelerin gerektiğini tartışacağız.
Panelistlerimiz konuya farklı perspektifler katan ve çeşitli sektörlerde başarıyla veri odaklı sistemler kurgulamış liderlerden oluşuyor.
Koray Kocabas - Hürriyet İş Zekası & Veri Analizi Müdürü
Bio: https: //goo.gl/y3hNtF
Mesut Keskin - E-bursum Kurucusu
Bio: https: //goo.gl/dMFHH5
Mehmet Atakan Foça - Teyit.org Kurucusu
Bio: https: //goo.gl/4Vqm20
Moderatörümüz:
Sultan Turhan
Bio: https: //goo.gl/ivxe83
Facebook etkinlik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz: https: //www.facebook.com/events/1173014169434089/
Hubberspective - Veriyi Doğru Yorumlamak ve Geleceği Modellemek
*Eventbrite üzerinden kaydı olmayanlar etkinliğe giriş yapamayacaklardır.
*Eventbrite üzerinden kaydı olmayanlar etkinliğe giriş yapamayacaklardır. Etkinliğe katılım kısıtlıdır. Kayıt olmak için acele edin.