Hubberspective - Veriyi Doğru Yorumlamak ve Geleceği Modellemek

*Eventbrite üzerinden kaydı olmayanlar etkinliğe giriş yapamayacaklardır. Etkinliğe katılım kısıtlıdır. Kayıt olmak için acele edin.



Hubbers + Perspective = Hubberspective



Hubberspective Serimizin Amacını Hatırlayalım:



Geleceğin multidisipliner bir yer olduğuna inanıyoruz.



Amacımız, seçilen temaya multidisipliner bir bakış açısı getirerek katılımcılara konu hakkında yeni perspektifler sağlamak.



Bu yüzden samimi bir panel olarak tasarlanmış, seyirciyi de işin içine katarak etkileşim seviyesinin yüksek tutulduğu, derin bir diyalog ve tartışma ortamı yarattığımız Hubberspective serisini başlattık.



Hubberspective Serimizin 2.si 24 Ocak Salı akşamı saat 19: 30'da gerçekleşecek.



Temamız:



Veriyi Doğru Yorumlamak ve Geleceği Modellemek



Bu seferki temada verinin topluma sunduğu potansiyeli ve riskleri ele alacağız. Veriyi kullanarak güvenilir ve ihtiyaca cevap veren modeller geliştirmek için nelerin gerektiğini tartışacağız.



Panelistlerimiz konuya farklı perspektifler katan ve çeşitli sektörlerde başarıyla veri odaklı sistemler kurgulamış liderlerden oluşuyor.



Koray Kocabas - Hürriyet İş Zekası & Veri Analizi Müdürü



Bio: https: //goo.gl/y3hNtF



Mesut Keskin - E-bursum Kurucusu



Bio: https: //goo.gl/dMFHH5



Mehmet Atakan Foça - Teyit.org Kurucusu



Bio: https: //goo.gl/4Vqm20



Moderatörümüz:



Sultan Turhan



Bio: https: //goo.gl/ivxe83



Facebook etkinlik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz: https: //www.facebook.com/events/1173014169434089/