Huawei P10 Türkiye'de Satışı Resmen Başladı, Nereden Alabilirim?

Huawei P10, şirketin amiral gemisi ön siparişle satışı başlamıştı. Ancak bugün itibariyle saygın teknoloji marketlerinde ve anlaşmalı mobil operatörlerin mağazalarından satın alabilirsiniz. Huawei P10 Türkiye'de Satışı Resmen Başladı!



Huawei'nin Leica işbirliği ile geliştirdiği mükemmel portre fotoğrafçılık özelliğine sahip son amiral gemisi P10 Türkiye'de satışa başladı. Huawei P10 piyasaya sunulduğundan itibaren tüm dünyada yüksek bir satış ivmesi yakalarken, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Perakende satış fiyatı 3.599 TL olan Huawei'in yeni nesil akıllı cihazı P10 Türkiye'de, göz alıcı Mistik Gri ve Grafit Siyah renkleriyle satışta bulunuyor.



Huawei P10, fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilecek en gelişmiş akıllı telefon





Leica ile birlikte geliştirilen yenilikçi ve stil sahibi Huawei P10, dünyanın renk konusunda önde gelen kanaat önderi kuruluşu Pantone Color Institute ile özel bir işbirliği yaptı. Bu işbirliği ile özgün hiper elmas kesim kasalar için özel olarak geliştirilmiş en son moda renklerle piyasaya sunuldu.



Süper Şarj da dahil olmak üzere son yenilikçi teknoloji ile donatılan Huawei P10, piyasada fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilecek en gelişmiş akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10, stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor.



Huawei P serisinin en yeni üyesi olan Huawei P10, yuvarlak kıvrımlarıyla ince ve minimalistik bir yapıya sahip. Yüksek kalite tasarım, cihazı aldığınız ilk günkü gibi hızlı kalan Huawei'ye özgü hızlı şarj özelliği olan Süper Şarj teknolojisi ve üstün bağlantı özelliği de dahil olmak üzere yüksek performans fonksiyonlarına sahip.



Cebinizdeki Fotoğraf Stüdyosu P10



Huawei P10 temel portre özellikleri:





3D Yüz Tanıma: 190'dan fazla ayrıntılı tanımlama bileşenini içeren yepyeni bir akıllı yüz tanıma sistemi.



Yeni 2. Nesil Leica Çift Kameralı : P10'un 2.Nesil Leica Çift Kamera lenslerinde bulunanbulunan 12MP RGB + 20MP monokrom sensör ile ayrıntılı yüz hatları elde edersiniz. 2.0 Pro Edition'da SUMMILUX-H Leica mercekler ve daha geniş F/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta daha fazla ışık elde edersiniz.



Hibrid Zum: ek bir özellik olarak sunuluyor.



ISP: Yüz hatlarındaki ve alan derinliğindeki değişimleri eş zamanlı olarak izleme olanağı veren ISP iliştirilmiş Kirin 960.



Stüdyo benzeri portre geliştiricileri: HUAWEI P10 ve P10 Plus' daki sanatsal görüntüleme algoritması, çeşitli yüz şekilleri ve cilt renkleri üzerine yoğun araştırmalara dayanıyor. Her bir yüz hattının konumunu ve cilt türünün benzersizliğini algılayan portre geliştirmeleri, özelleştirilmiş ve daha doğal bir şekilde uygulanabilir.



Dinamik Işıklandırma: Huawei P10 ve P10+'da bulunan otomatik algılama algoritması, atmosferdeki ışık değişimlerini izleyerek çekim için AWB, deklanşör, hız ve daha fazla gerekli bileşenleri otomatik olarak düzenliyor.



Ön kamera sensörü: Tamamen yeni ön kamera sensörü ile daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında fotoğraf kalitesini artırıyor.



Huawei P10 Anlaşmalı Satış Kanalları, Huawei P10 Satın Alabileceğiniz Yerler



Media Markt,

TeknoSa,

Vatan,

Vodafone



