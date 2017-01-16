Huawei Mwc 2017'de Ne Tanıtacak?

Huawei, ABD pazarı için tanıttığı Mate 9 telefonunun ardından kısa bir süre geçmişken, Barselona'daki Mobile World Congress'te (MWC) yeni sürprizlerini kullanıcılara sunacağını müjdeledi.



Şirket, MWC'de düzenleyeceği sunum için davetiyeleri yolladı bile. Davete göre Huawei, 26 Şubatta başlayacak olan MWC'nin ilk gününde "lider bir cihazının küresel çapta sunumunu" yapacak. Yeni bir telefon açıklayacaklarına şüphe yok ancak P9'un yeni sürümünü açıklamak için biraz erken görünüyor. Ortaya yepyeni bir telefon çıkma ihtimali de var.



Geçen yılki MWC etkinliğine bakarsak, Huawei'nin Windows 10 bilgisayarı MateBook'un yeni bir sürümünü açıklama olasılığı oldukça yüksek. Çok özel bir bilgisayar olmasa da, MateBook oldukça güçlü ve taşınabilir bir cihazdı; kendine has özelliği ise aksesuarlarının ayrıca satılmasıydı.