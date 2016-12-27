Huawei'nin güçlü tasarım anlayışı ile sunduğu akıllı telefonlarının devamı olan Mate 9, serinin en yeni üyesi, uzun süredir beklenen Huawei Mate 9, Türkiye'de satılmaya başladı. Mate 9 geliştirilmiş süper şarj teknolojisi ile yeni ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Huawei Mate 9'un temel özellikleri;



Kirin 960 yonga seti



İki tıkta telefonun tüm özelliklerinin önemli bir kısmına ulaşmaya olanak sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü olan EMUI 5.0



20 dakikalık şarjla tüm gün kullanıma imkan veren süper şarj teknolojisi



Hibrit zoom, 12 megapiksel RGP sensörü ve megapiksel monokrom sensör özellikleri olan ikinci kuşak iki lensli Leica kamera



Güvenli ve daha hızlı şarj olan pil ile dikkat çekiyor



Huawei Mate 9, tamamen yeni süper şarj teknolojisi ile 4000 mAh yüksek yoğunluklu pili birleştirdi. Huawei, gelişmiş güç tasarrufu teknolojisi ile 2 günden fazla kesintisiz kullanım olanağı veren bir pil ömrü artışı sağlıyor. Bu aynı zamanda CDMA arama zamanında 40 oranında artış ve oyun zamanında da 20 oranında artışı içeriyor. 5A hızlı şarjı destekleyen süper şarj teknolojisi ile önceki modellere göre yüzde 50 oranında artış sağlıyor. Ayrıca pilin ömrünü uzatan süper güvenli 5-gate'in de olduğu güvenlik standartları sunuluyor.



Göz alıcı tasarım



Huawei Mate 9, Mate serisinin göz alıcı tasarım DNA'sı üzerine inşa edildi. Yoğun bir araştırma ve geliştirme sürecinin ardından yüksek hassasiyette yekpare metal gövdeli Huawei Mate 9, 15 günlük bir sürede üretildi.



Huawei Mate 9 tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 2.999 TL.