Huawei Mate 9'a Akıllı Asistan Geliyor

Merkezi Çin'de bulunan telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei, akıllı kişisel asistan Amazon Alexa'yı Mate 9 modeline ekleyeceğini duyurdu.



Huawei Mobile'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Mate 9, Amazon Alexa'nın dahil edileceği ilk akıllı telefon olacak.



Huawei'nin, bu uygulamayı ABD'de çıkacak Mate 9'lara ekleyeceği bildirildi.



Apple ve Samsung'un geniş ekranlı modellerine rakip olarak gösterilen Mate 9, ABD'de bu yıl satışa sunulacak.



Apple'ın Siri yazılımına benzer bir yazılım olan Amazon Alexa, yapılacaklar listesi oluşturabilen, kullanıcının sorularına cevap verebilen, alarm kurabilen, hava durumu, trafik ve diğer gerçek zamanlı bilgiler verebilen kişisel bir asistan.



Huawei, Alexa'sız Mate 9 modelini geçen yılın sonunda Avrupa ve Asya'da satışa sunmuştu.