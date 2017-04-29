Huawei Akademi Türk Mühendisleri Eğitiyor

Huawei Akademi, telekom operatörlerindeki olası teknik problemleri önceden analiz ederek, proaktif çözümler üretmek konusunda Türk mühendislerini uçtan uca eğitiyor.
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