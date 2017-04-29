Huawei Akademi Türk Mühendisleri Eğitiyor

Huawei Akademi, telekom operatörlerindeki olası teknik problemleri önceden analiz ederek, proaktif çözümler üretmek konusunda Türk mühendislerini uçtan uca eğitiyor.

Huawei Akademi Türk Mühendisleri Eğitiyor

Huawei Akademi, telekom operatörlerindeki olası teknik problemleri önceden analiz ederek, proaktif çözümler üretmek konusunda Türk mühendislerini uçtan uca eğitiyor.

Kaynak: Dunya.com

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