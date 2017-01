Htc U Ultra'yı Denedik!

HTC, düzenlediği etkinlikte HTC U Ultra ve HTC U Play isimli iki yeni telefonunu tanıttı. HTC U Play her ne kadar "sıradan" özellikler sunsa da, HTC U Ultra, sunduklarıyla üst seviyeye yakın bir telefon olduğunu kanıtlıyor. İşte bu telefonu, kısa süreli de olsa deneme şansı bulduk ilk izlenimlerimizi, sizlerle paylaşmaya karar verdik...



Cam ve metal karışımı bir kasa ile gelen HTC U Ultra, HTC'den daha önce görmediğimiz bir tasarıma sahip. Cam biraz ince bir his verse de, telefonu elinize aldığınızda "premium" bir cihazı tuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz.



Snapdragon 821 işlemci ve 4GB RAM, HTC U Ultra'nın akıcı bir deneyim sunması için yeterli görünüyor. Ağır uygulamalarda nasıl bir performans sergileyeceğini kısa süreli testimizde belirlememiz mümkün değil anacak telefonun genel kullanım performansı, son derece iyi.



İki Farklı Ekran



Telefon iki farklı ekrana sahip. Daha önce LG'nin V10 ve V20 modellerinde gördüğümüz çift ekran kullanımı, böylece farklı bir markaya da sıçramış oluyor. 5.7 inç'lik ana ekran, QHD çözünürlük sunuyor ve Super LCD teknolojisi ile geliyor. Hemen üzerindeki ikinci ekran ise 2.05 inç büyüklüğünde; 160 x 1.440 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranın da, oldukça canlı göründüğünü ve gerçekçi renkler sunduğu rahatlıkla söylenebilir.



Küçük ekran, siz bir iş yaparken, farklı bir şeyle rahatsız edilmenizi engellemeyi amaçlıyor. Örneğin oyun oynarken bir arama geldiğinde, bu arama size küçük ekranda gösteriliyor. Siz de oyundan çıkmadan, çağrıyı cevaplayabiliyor ya da reddedebiliyorsunuz.



Bu küçük ekran, yeni telefonlarla tanıtılan HTC Sense Companion (HSC) için de kullanılıyor. HSC, yeni bir yapay zeka olarak tanımlanıyor ve size, telefonun kullanımından kişilerinizi organize etmenize kadar pek çok öneri sunuyor. Benzer şekilde, ne zaman güç tasarruf moduna geçileceği ve ne zaman tam performans gerektiği de, HSC tarafından otomatik olarak belirlenebiliyor.



Batarya ve Ses



HTC U Ultra, USB-C girişi ile geliyor ve kulaklık girişine yer verilmiş değil. Bu yüzden, elinizdeki 3.5 mm kulaklıkları bu telefonla kullanmanız da mümkün değil; tabii ki uygun bir adaptöre sahip olmadığınız sürece...



Telefonun bataryası 3.000mAh kapasiteye sahip ve HTC'nin iddiasına göre bu batarya, tam gün kullanımı rahatlıkla çıkartabiliyor. Gerçek sonucu ise, ancak HTC U Ultra'yı test merkezimizde konuk ettiğimizde görebileceğiz.



Bu arada HTC U Ultra'nın her zaman sizi dinlediğini belirtmemiz gerekiyor. Sesli komutları, Google Now sayesinde kullanabilen telefon, mikrofon her zaman açık olsa da, bu iş için sadece yüzde 1'lik bir batarya kullanımına sahip. Sesinizle, kilitli olan bir HTC U Ultra'yı açmanız bile mümkün. HTC, bu sistemin çok güvenli olduğunu, sesinizi kaydettiğinizde bile, telefonun bunu anlayabileceğini ve kilidi açmayacağını söylüyor.



Hi-Res kulaklıklarla gelecek olan HTC U Ultra, aynı zamanda BoomSound teknolojisini de devam ettiriyor. Bu teknoloji, telefonun dışarıya verdiği hoparlör sesinin son derece tatminkar olmasını sağlıyor. Kısa süreli denememizde, biz de sesin normalden daha kaliteli olduğunu gördük.



Kamera



Telefonun arka kamerası 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Otomatik HDR, RAW desteği ve Ultrapixel 2 teknolojisi ile donatılan kamera, tüm bu özellikleriyle HTC 10'un kamera performansını sunabiliyor. Doğal olarak, düşük ışık performansının yüksek olduğunu tahmin etmek güç değil.



Ön kamera ise, şaşırtıcı biçimde 16 megapiksel; evet, arka kameradan daha yüksek bir çözünürlükten bahsediyoruz. Bu kamera da, Ultrapixel teknolojisine sahip.



Her iki kameranın da çekim hızı oldukça iyi. Çekim kalitesi konusunda ise, HTC U Ultra'yı detaylı teste sokmadan bir yorum yapmak doğru olmaz.



Fiyat ve Piyasaya Çıkış Tarihi



HTC U Ultra'nın Avrupa pazarında Şubat ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Fiyat henüz açıklanmış olmasa da, amiral gemilerinden daha uygun bir fiyat bekleyebiliriz; HTC'den gelen ipuçları da bu yönde.