Htc U Ultra: Htc'nin Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı!

HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U Ultra Akıllı Asistanı ikinci ekrana taşıyor!





HTC yeni amiral gemisi ve daha mütevazi 2 yeni cihazını bugün düzenlediği tanıtımla duyurdu. HTC U Ultra ve daha mütevazi özelliklere sahip HTC U Play karşımızda.



HTC 10 geçtiğiniz sene bol bol ödül almayı başarmıştı. HTC yeni yıla da yeni bir amiral gemisi ile başladı. HTC bu kez çok daha farklı bir yaklaşım sergilemiş görünüyor.



HTC U Ultra ile tanışın! Üst düzey akıllı telefon hayranlarına en azından biraz tanıdık hissettirecek bir akıllı telefon!



Buna rağmen tandık derken telefonun tasarım ve materyallerinden bahsetmiyoruz. U Ultra'nın görünümü daha önceki modellerinden farklıdır. HTC'nin alışılagelmiş tasarımlarından bazıları, parmak izi algılayıcısı ve ortalanmış UltraPixel kamerası gelişiyor gözüküyor. Ancak tasarımcılar her zamanki alüminyum görünümünden neredeyse sıvı bir görünüme geçirmiş.



Bu ne demek şimdi dediğiniz duyar gibi oluyorum!



Çerçeve hala metalden yapılmış ancak arka kısmı, doğru ışık altında neredeyse sedefli görünen güzel bir kavisli camla kaplanmış durumda.



HTC U Ultra 4 Renk seçeneği ile karşımıza çıktı.



Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe renkler.



HTC U Ultra Galeri

















HTC U Ultra son derece zarif ve elinizde gayet hoş hissettirecek. 8mm'lik son derece ince bir tasarıma sahip.



İlk bakışta Ultra'nın 5.7 inçlik Quad HD Super LCD 5 ekranı size LG V10 ve LG V20'yi anımsatabilir. Ancak ikinci ekran özelliği oldukça güzel.



HTC 2. ekranı gerçekten kullanışlı kılan yapay zekaya oldukça güveniyor. AI yani akıllı asistan özelliği ikinci ekrana taşınmış .Örneğin, bildirimler yalnızca olaylar gerçekleştikçe ikinci ekranda görünür.



HTC'nin global ürün pazarlama müdürü Darren Sng, telefonun proaktif durumlarında çok olduğunu söylüyor. Örneğin bugün yağış var diyelim. Sense Companion özelliği sizi evden çıkmadan ikinci ekrandan uyaracak. ve eğer bir tatil rezervasyonunuz geçerse ve takviminizde herhangi bir sıkıntı yaşarsanız, asistan önceden ayarlanmış alarmları kapatacak.



HTC U Ultra'da Dikkat Çekenler?





Snapdragon 821 işlemci, 4 GB Ram, Android 7.0 Nougat, 1.8 diyafram açıklığına sahip 12-UltraPixel kamera ve Ultra arka yüzünde optik görüntü sabitleme



HTC'de eski tip kulaklık girişini bu cihazıyla devre dışı bıraktı. Eski tip kulaklıklar bu cihazda çalışmayacak. USB-C tip bir kulaklık kullanmanız gerekecek.



Apple'ın gösterdiği cesareti HTC'de göstermiş gözüküyor. Telefonda 64GB ve 128GB'lık seçenekler sunuluyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile koruma sahlanıyor. MicroSD ile 2TB'a kadar depolama alanı genişletilebiliyor.



HTC U PLAY!





İkinci ekrana ihtiyacı olmayan sadece büyük telefon isteyenler için mütevazi seçeneği HTC U Play. 5.2 in 1080p ekrana sahip. AI ekrana nispeten daha küçük bir ekrana sığdırmış. AI daha küçük ekranda zamanla anlaşılacağı üzere çok daha az etkin olacaktır.



HTC U Play'de MediaTek's 8 çekirdekli Helio P10 chipset kullanılmış, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı, 64GB'lık seçeneği de mevcut. Kamera 16 Megapiksel ancak UltraPixel ürünü değil.Dolayısıyla HTC 'nin yeni amiral gemisi U Ultra'dan saha az maliyetle geleceğini biliyoruz.



HTC U Play Galeri













Engadget



http://www.teknotalk.com/htc-u-ultra-u-play-52685/