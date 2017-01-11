Htc Ocean Note İyice Sızdı!

Son zamanlarda telefon alanında zorlanan HTC, yeni sızıntıya göre rakiplerinin karşısına yeni bir telefon daha çıkarmaya hazırlanıyor.



Çin'in sosyal ağı Weibo'da paylaşılan HTC Ocean Note kod adlı cihazın boyutlarını fotoğraftan anlamak zor olsa da ismindeki "Note", phablet boyutlarında olduğunun işaretini veriyor. Ocean Note adını daha önce @onleaks'in paylaştığı bir tweet'te duymuştuk. Bu tweet'e göre Ocean Note, HTC U Ultra adıyla tanıtılacak ve 6 inç ekranla gelecek, kulaklık girişini kaldıracaktı.







Yeni HTC Ocean Note sızıntısında en çok dikkat çeken detay, LG V10 ve V20 gibi telefonlarda gördüğümüz ikinci ekranın bu telefonda da kendine yer bulmuş olması. LG'nin telefonlarında bu şerit ekran, uyarıları ve sık kullanılan uygulamaların simgelerini göstermekte kullanılıyordu. Aynı detaylara ve kısayollara Ocean Note'un ikinci ekranında da rastlıyoruz. Cihazın cam çerçeveyle kaplı olması ve parlak görünmesi, dikkat çeken bir başka detay. HTC 10 gibi telefonlarda HTC'nin metal gövde kullanmasına alışığız; böyle bir değişiklik şaşırtıcı olabilir. Son olarak sızan kareler, kulaklık girişinin kaldırıldığını gösteriyor.







Fotoğraflar Android Police'e göre 5 Ocak'ta Las Vegas'ta çekildiğinden, HTC'nin cihazı geçen haftaki CES 2017'de kapılar arkasında göstermiş olma ihtimali var.







Bu arada HTC'nin 12 Ocak'ta HTC U Play, HTC One X10 ve HTC U Ultra'yı tanıtmasını beklediğimiz bir etkinliğinin olduğunu hatırlatalım.