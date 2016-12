Htc'nin Gizemli Telefonu, One X10 Mu?

HTC'nin 12 Aralık'ta önemli bir tanıtım yapacağını öğrenmiştik, ancak firmanın paylaştığı görsel bizlere tanıtılacak cihaz hakkında pek ipucu vermiyordu. Şimdi ise bu cihazın özellikleri hakkında yeni bilgiler edinmiş olabiliriz.



Çince web sitesi MyDrivers'a göre beklenen telefonun adı HTC One X10. Ocak'ta tanıtılması beklenen cihazın, HTC'nin bizlere tanıtacağını söylediği cihaz olduğu düşünülüyor. Siteye göre HTC One X10, HTC One X9'un yerini dolduracak ve 5,5 inç 1080p ekran, 3GB RAM, MediaTek Helio P10 sekiz çekirdekli işlemci ve OIS destekli 13MP kamera ile orta seviye bir telefon olacak.







Telefonun fiyatının 290 dolar civarında olacağı söyleniyor. Sızan bir görsel ise cihazın metal kasasıyla HTC One X9'a oldukça benzediğini gösteriyor. Belki çok heyecan verici bir telefon değil ancak X10, doğru bir fiyatlandırmayla ilgi çeken bir orta seviye telefon haline gelebilir. CES 2017 Ocak ayında düzenlendiğinden, One X10'un bu etkinlikte tanıtılma ihtimali var.