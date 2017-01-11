Htc Desire 650 Tanıtıldı!

HTC, tasarımını baştan aşağı yenilediği yeni orta seviye telefonu Desire 650'yi tanıttı. Desire 650, üst seviye özellikleri HTC 10'dan daha uygun bir fiyata sunmayı amaçlıyor.



Tasarımı yenilenen HTC Desire 650'nin arka yüzünün üst bölümü yumuşak bir maddeden oluşurken, alt bölümü ise kolay kavrayış için oluklu bir yapıya sahip. 5 inç'lik 720p ekrana sahip telefon, Gorilla Glass teknolojisiyle ekranı darbelerden korurken HTC Night Mode ile geceleri gözlerinizi koruyor.



BoomSound Destekli Desire 650 Tanıtıldı!



Desire 650'nin arka yüzünde 13 megapiksellik bir kamera, ön yüzünde ise 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Telefonun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, HTC BoomSound teknolojisi ile hem kulaklıklar hem de hoparlör üzerinden yüksek ses kalitesi sunması. Gücünü Snapdragon 400 yongasından alan Desire 650, sadece 16GB depolama alanına sahip. Yani çok güçlü olduğu ve geniş bir depolama alanı sunduğu söylenemez.







Bununla birlikte 2TB'a kadar microSD kartları kullanmanız mümkün (gerçekte 128GB'ı muhtemelen geçmeyeceksiniz). Dark Blue ve Lime Light renk seçenekleri sunan cihazın satışa sunulma tarihi ve fiyatı henüz belli değil.