Htc'den Yeni Amiral Gemisi Geliyor!

HTC Akıllı Telefon ve Mobil Cihazlar yöneticisi Chialin Chang, U Ultra'nın açıklanmasının ardından, şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkaracağını doğruladı.



U Ultra önümüzdeki bir kaç hafta içinde satışa sunulacak. Fiyatı 749 dolar olacak olan cihaz piyasadaki en iyi cihazlarla yarışacak. Bir çok insanın Snapdragon 835 ile çalışan cihazlar beklerken HTC'nin yeni telefonu Qualcomm'un 2015'deki 820'sine küçük bir yükseltme olan Snapdragon 821 işlemcisine sahip olacak.



HTC'nin mobil şefi Chang bu konuda hiç endişeli görünmüyor. Tbreak.com'a yaptığı açıklamada "Ne zaman piyasada hızını kullanabileceğimiz yeni bir işlemci olsa, bu konuda öncü oluyoruz."



Şirketin yeni cihazlarının eksi işlemcilere sahip olduğunu düşününce, bu yorum oldukça ilginç geliyor. Yüksek performanslı 10 evo (ABD'deki ismiyle Bolt) iki ay önce Snapdragon 810 SoC ile piyasaya sürülerek rekabete katılmıştı. Önümüzdeki ay ise, şirket üç yaşındaki Snapdragon 400 işlemciye sahip Desire 650'yi piyasaya sürecek.







Chang, U Ultra'nın piyasaya sürülmesine atıfta bulunarak "bazı insanlar cihazı piyasaya sürdüğümüz tarihi tartışıyor, ancak bu tarih 9 ay önceden karar verilmişti. Bu piyasadaki en iyi işlemci." Ama önümüzdeki bir kaç ay içinde Snapdragon 835 ile piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S8 yüzünden U Ultra liderliğini çok uzun süre koruyamayacak.



Zaten Chang da, Snapdragon 835 ile çalışacak yeni bir amiral gemisinin müjdesini veriyor. Bu telefonun ne olacağı bilinmiyor ama HTC 10'un varisi olacağı kesin gibi görünüyor.



Chang, HTC'nin yeni bir işlemci çıkana kadar bir kaç aylığına da olsa piyasada lider olmak istediğini söyledi. Ancak yine de 835'in MWC'ye yetişmeyeceğini düşündüğünü açıkladı. Samsung da Galaxy S8'in MWC'de piyasaya sürülmeyeceğini doğruladı.



"Yeni bir işlemci piyasaya sürüldüğünde, HTC onu kullanan ilk şirketlerden biri olacaktır," diyen Chang, yeni işlemci teknolojisini yeni telefonlarla karşılayacaklarını doğruladı.