Htc'den Google'a Büyük Transfer!

HTC'nin eski tasarım lideri Claude Zellweger, Google Daydream platformu üzerinde çalışmaya başladı. Başka bir deyişle, artık Google çatısı altında...



HTC de, Claude'un artık firma için çalışmadığını doğrulamış ve şu açıklamayı paylaşmış durumda: "Claude Zellweger'in firmayı terk ettiğini doğrulayabiliriz. Kendisine HTC'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve gelecek çalışmalarında başarılar diyoruz. HTC, daha geniş stratejisi doğrultusunda firmanın organizasyon yapısının gücünün ve sağlamlığının devamını garantilemek için yetenek ve işe alımlara yatırım yapmaya devam etmekte."



HTC'nin tasarım ekibini HTC One M8, HTC 10 ve en son olarak HTC Vive gibi bazı başarılar süresince yönetmiş olan Zellweger, Google VR bölümü içerisinde de benzer bir görevde çalışacak.



Zellweger'in Google VR'daki ilk görevi hakkında ise ancak tahmin yapman mümkün. Uzun bir süredir Google'ın üst seviye sanal gerçeklik başlığı ürettiği hakkında söylentiler bulunmaktaydı. Bu cihaz, Google Daydream View'in aksine, bir telefona ihtiyaç duymayacak ve Oculus Rift ve HTC Vive yakını bir güce sahip olacak. Detaylar oldukça sınırlı ancak Zellweger'in ekibe katılması ile beraber çalışmanın hızlanacağı söylenebilir.



Daydream platformunun gelişmesi ve yeni üretici ortaklarının dikkatini çekmesi ile beraber, Google'ın referans Daydream başlığı tasarımı Daydream View'in de gelişmesi mantıklı bir yol olarak gözükmekte. Belki de Zellweger bu çabaya da öncülük edecek olabilir.