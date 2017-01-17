Htc 11 Diye Bir Telefon, Hiç Olmayacak!

Eğer HTC 11'i bekliyorsanız, artık beklemeyin. HTC'nin yeni amiral gemisi telefonunun muhtemelen bu yıl - belki de MWC 2017 kadar erken bir zamanda - sunulacağı kesin ancak görünene göre telefonun adı HTC 11 olmayacak.



İsimlendirme haberi HTC'nin Akıllı telefon ve Bağlantılı Cihazlar İşi Başkanı Chialin Chang'in Engadget ile yaptığı görüşmeden gelmekte. Başka bir deyiş ile bu haberin doğrulanmış olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak yeni amiral gemisinin HTC 11 olmayacağını söyleyen Chang, telefonun yeni adı hakkında bilgi vermemekteydi. Tabi ki Vive-markalı telefonlar hakkında ipuçları bulunduğu düşünülürse, HTC 11'in son formunun bu olacağına dair bir tahmin yapılabilir.



Konuşması sırasında Chang, diğer konularda çok daha açık bir şekilde konuşmaktaydı ve HTC'nin bu yıl sadece 6-7 telefon yayınlayacağını söyledi.



HTC U Ultra Ön İnceleme...



Duyurulmuş olan HTC U Ultra ve HTC U Play de bu sayının içerisinde bulunmakta ve bu yüzden de yıl içerisinde sadece birkaç telefonla daha karşılaşacağımız söylenebilir. Ayrıca bu telefonların bir kısmının da daha uygun fiyatlı olan Desire grubunda yer alacağı bilinmekte. Firma, her bir telefonun rakipleri karşısında avantajlarını öne çıkartmayı, bol miktarda telefon sunarak satış yapmayı ummaya tercih etmiş durumda.



Yeni U grubu söz konusu olduğunda da telefonların öne çıkan özellikleri, firmanın Sense Companion asistanı olmakta. HTC 11 adını taşımayacak olan amiral gemisi telefonun ise, üstün donanımının dışında öne çıkan özelliğinin ne olacağı belli değil. Ancak eğer bu telefon HTC Vive markalanmasına sahip olursa, VR için üretileceği rahatlıkla söylenebilir...