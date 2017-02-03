HSYK'nın Fetö Soruşturması

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde, HSYK 2. Dairesi tarafından, soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılan ve dün gözaltına alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen F.M.A, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.



HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa almıştı.