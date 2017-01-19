HSYK 16 Savcının Yerini Değiştirdi, FETÖ Davasının Savcısı Yargıtay'a Atandı

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
FETÖ davalarının yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tepe ismi Harun Kodalak ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
İşte HSYK Karanamesi ile görev yerleri değiştirlen savcılar:
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa YILDIRIM: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun KODALAK: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel KOCAMAN: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan BAYRAKDAR: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa ERCAN: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza SAN: İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut CİHANGİR: İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer KARİŞİT: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet ÖZEL: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan DALAK: İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
Bafra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim KESKİN: Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan ÖZTOPRAK: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın TURHAN: Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sedat ÇELİK: Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Başak ERYILMAZ: Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı
Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İŞLEK: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı