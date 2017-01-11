HSYK'den Darbe Komisyonuna Yanıt

HATİCE ÖZDEMİR - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK), FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna gönderilen raporda, darbe girişimi sonrası 3 bin 994 hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığı, 3 bin 659 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği bildirildi. Yapılan inceleme sonrası 291 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma ve görevden uzaklaştırma kararının kaldırıldığı belirtilen raporda, görevden uzaklaştırılan 306 hakim ve savcı hakkında incelemenin devam ettiği kaydedildi.



HSYK, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri, rapor halinde komisyona gönderdi.



Raporda, HSYK'nin inceleme ve soruşturma kapsamında, "17-25 Aralık, Selam-Tevhid, usulsüz dinlemeler, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Kozmik Oda, MİT Tırları, Oda TV" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev alan bir kısım yargı mensubunun, FETÖ menfaatleri lehine ve örgüt lideri Fetullah Gülen'in yönlendirmeleri çerçevesinde suç teşkil edecek nitelikte yargısal kararlar verdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.



HSYK Teftiş Kurulunca gerçekleştirilen incelemelerde, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı birçok hakim ve cumhuriyet savcısının isminin tespit edildiği ve bu kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildiğine yer verilen raporda, tanık ifadeleri, itirafçı beyanları, ByLock kullanımı tespiti, ihbarlar gibi bilgiler doğrultusunda da aynı yönde kararlar verildiği bildirildi.



Görevden uzaklaştırılan ve meslekten çıkarılanlar



Raporda, HSYK tarafından 4 Ocak 2017 tarihine kadar görevden uzaklaştırılan, sonrasında meslekten çıkarılan ve incelemesi devam eden yargı mensuplarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:



"Darbe girişimi sonrası 3 bin 994 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı, 3 bin 659 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildi. Yapılan inceleme sonrası 291 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma ve görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Görevden uzaklaştırılan 306 hakim ve savcı hakkında inceleme devam ediyor."



Raporda, meslekten çıkarma kararlarında ise şu kriterlerin dikkate alındığı belirtildi:



"İlgililerin adaylığa kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri. Hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hakim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş sıfatıyla, idari kurumlara tetkik hakimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı sıfatıyla ve benzeri şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterler. Özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları. İlgililer hakkında HSYK'ye intikal eden şikayet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar. Mahallinde yapılan araştırmalar. FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar. Örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar.



HSYK'nin, FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri. Sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ile belgeler. İlgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları. İtirafçıların beyanları."



Raporda, 15 Temmuz sonrası Kurul nezdinde araştırma komisyonu oluşturularak, görevden uzaklaştırılan, meslekten çıkarılan ilgililerin dilekçe ve savunma haklarını kullanmalarının sağlandığı kaydedildi.



Meslekten çıkarılan HSYK üyelerinin haklarında anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.



"Darbe girişimi sonrası 3 bin 939 hakim ve savcı atandı"



Darbe girişimi sonrası meslekten çıkarılan yargı mensuplarının yerine yargı sisteminde aksama yaşanmaması adına yeterli sayıda yeni hakim ve savcının atandığı ifade edilen raporda, "Meslekten çıkarılanlar yerine, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren staj dönemlerini tamamlayan ve mesleğe kabulleri yapılan 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi. Atananlardan 3 bin 22 kişi adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı, 917 kişi idari yargı hakimidir." bilgisi paylaşıldı.