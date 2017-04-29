HSYK Başkanvekili Yılmaz'ın Mutlu Günü

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz, Ecem Eser ile dünyaevine girdi.



Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde düzenlenen düğün törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ve yüksek yargıdan çok sayıda misafir katıldı.



Genç çiftin nikah cüzdanlarını Adalet Bakanı Bozdağ verdi.



Bozdağ, düğünün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Rabbim birlikte ihtiyar, birlikte bahtiyar etsin inşallah. Sıhhatli uzun ömürler versin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Tabii ki cumhurbaşkanımızı eminim ki gençlerimiz çok dinlemişlerdir. Biz onun arkadaşı olarak o tavsiyeyi burada yapmamız lazım. Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Beş olur Allah kerim olur.' Biz diyoruz ki, bir olup garip olmasın. İki olup rakip de olmasın. Denge olsun. Bereket olsun. Allah da onları her daim korusun. Her muratlarını onlara helalinden bol bol versin diyorum. Rabbim inşallah sizlere arzu ettiğiniz hayırlı evlatları nasip eder." şeklinde konuştu.



Kendisinin bu düğünde erkek tarafını temsil ettiğini ifade eden Bozdağ, genç çiftin ailesine de seslenerek "Mehmet bey bizim kardeşimiz arkadaşımız, çok değerli bir dost. Eminim ki kızımızın ailesi de öyle çok değerli dostlar, çok değerli insanlar. Ben diyorum ki bu değerli aile bugün mutluluğu paylaşıyor. Ama kız tarafı biraz üzgün olur. Bizim Yozgat'ta bir hadise var. Onu anlatıp cüzdanı öyle takdim edeceğim. Yozgat'ta derler ki, 'kız tarafı fazla üzülmesin. Oğlan tarafı da fazla sevinmesin. Çünkü kızımız oluyor diye seviniyor onlar fazlaca. Kız evden gider ama oğlan elden gider derler.' Oğlan inşallah elden gitmez. Bu cüzdanı birlikte saklamanız ve hukukunu daima ölene kadar birlikte korumanız dileğiyle ikinize beraber takdim ediyorum." dedi.



Bozdağ, konuşmasının ardından nikah cüzdanını genç çifte takdim etti.



Daha sonra gelin ve damat ile birlikte Bakan Bozdağ ve çiftin ailesi hatıra fotoğrafı çektirdi.