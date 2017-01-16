HSBC Türkiye'de üst düzey atama

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten Ayşe Yenel, 1 Ocak 2017 itibarıyla HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2004 yılında HSBC Türkiye'ye katılan Ayşe Yenel, daha öncesinde JP Morgan Chase Bankası'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bankacılık sektöründe 17 yıllık tecrübesi bulunan Yenel, BankOne/JP Morgan Chase Bankası'nda kredi politikaları, pazarlama analitiği ve stratejik yönetim bölümlerinde çalıştı. HSBC Türkiye bünyesinde Perakende Kredi ve Risk Grup Başkanlığı, Risk Strateji ve İş Yönetimi Grup Başkanlığı ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayşe Yenel, Lehigh Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur.