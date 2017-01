Hsbc Operasyonlarının Bir Kısmını Paris'e Taşıyacak

LONDRA (AA) – HSBC Üst Yöneticisi (CEO) Stuart Gulliver, Londra'daki operasyonlarının bir kısmını Paris'e taşımayı planladıklarını söyledi.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) Bloomberg TV'ye konuşan Gulliver, bankanın önümüzdeki iki yıl içerisine Londra'daki yaklaşık bin çalışanını Paris'e kaydırmayı planladığını söyledi.



Gulliver, yatırım bankacılığı alanında toplam gelirin yaklaşık yüzde 20'sinin Avrupa'dan geldiğini vurgulayarak, "Özellikle AB düzenlemelerinin kapsamı içerisinde olan faaliyetlerimiz taşınacak." ifadesini kullandı.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'e ilişkin 12 maddelik planını açıklamasıyla özellikle finans kuruluşların ortak pazara erişimlerinin devam etmesine ilişkine endişeler arttı.



İngiltere'nin finans merkezi City of London'ın Politika Başkanı Mark Boleat ise "En kısa zamanda bir geçiş anlaşmasına varıldığını görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.