Hrw Suriye'de Kimyasal Silah Saldırılarını Belgeledi

BİRLEŞMİŞ İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye rejim güçlerinin aralık ayından bu yana en az 4 kez kimyasal silah saldırısı yaptığını duyurdu.



New York merkezli örgüt, Suriye ve bölge ülkelerde yaptığı mülakatlar, bölge sakinlerinden edinilen fotoğraf ve video ile benzeri deliller üzerinde yaptığı incelemelerin sonuçlarını BM'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.



Toplantıda konuşan HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, incelenen yeni deliller ışığında Suriye hükümet güçlerinin aralık ile mart aylarında 3 kez ve 4 Nisan'da Han Şeyhun'da olmak üzere en az 4 defa kimyasal silahla saldırdığını belgelediklerini söyledi.



Saldırıların sistematik ve yaygın karakterde olduğunu ve genellikle sivillerin hedef alındığını kaydeden Roth, "Saldırıların bu iki özelliği, bunların insanlığa karşı suç kabul edilmesi için gerekli yasal temeli karşılayabilir." dedi.



"Savaş uçakları, helikopterler ve kara güçleri"



Saldırılarda sivillerin kasıtlı bir şekilde hedef alındığının görüldüğünü ifade eden Kenneth Roth, "Hükümet son 6 ayda savaş uçakları, helikopterler ve kara güçleri ile Şam, Hama, İdlib ve Halep'te klorin ve sarin gazıyla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, kimyasal silahların sistematik ve yaygın şekilde kullanılmasıdır." diye konuştu.



Rejim ve Rusya'nın Han Şeyhun saldırısı konusundaki "havadan atılan bombanın kimyasal depoya isabet ettiği" açıklamalarının doğru olmadığını savunan Roth, "Ülke genelinde sürekli havadan atılan konvansiyonel bombaların yerdeki kimyasal maddelere çarpması mantıklı değil." ifadelerini kullandı.



Kenneth Roth, Han Şeyhun'daki saldırıya ilişkin video ve fotoğraflardaki mühimmat kalıntılarının Sovyet yapımı ve özellikle sarin gazı saldırılarını gerçekleştirmek için üretilen bombalarla uyumlu olduğunu söyledi.



Diğer 3 saldırıya ilişkin de bilgi veren Roth, bunların 11 ve 12 Aralık'ta Hama'nın doğusu, 30 Mart'ta ise Hama'nın kuzeyinde savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini ifade etti.



BMGK'ya çağrı yaptı



Kenneth Roth, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) de göreve çağırarak, söz konusu saldırıların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ekiplerince engelsiz incelenmesi için BMGK kararı çıkarmalarını istedi.



Roth, "Rusya ve Çin, Suriye'de suç işleyenlerin hesap vermesini engellemek için BMGK'da veto yetkisini kullanmayı durdursunlar. Bu ciddi suçların failleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilsin." şeklinde konuştu.



İran ve Rusya'ya da çağrı yapan Kenneth Roth, bu iki ülkenin Suriye rejimine, kimyasal silah saldırılarını sonlandırması ve OPCW ekibinin inceleme yapmasına izin vermesinin sağlanması için baskı yapmalarını talep etti.