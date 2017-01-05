Hrü Sosyal Bilimlerde 'Bir Tutam Mutfak' Söyleşisi Gerçekleştirildi

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü tarafından "Bir Tutam Mutfak, Bir Tutam Hayat" isimli söyleşi gerçekleştirildi.



Üniversitenin Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiyi, 'Bir Aşçının Dünlüğü' ile ünlenen Big Chef's Murat Aslan gerçekleştirdi.



Söyleşi öncesi söz alan Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Şanlıurfa yemek kültürü açısında büyük bir potansiyele ve zengin bir kültüre sahiptir. 12 bin yıllık kadim bir şehir olan Şanlıurfa'da birçok medeniyetin izleri mevcuttur. Her medeniyetin yemek kültürünü mutfağımızda görüyoruz. Günümüzde bu zenginlik yeterince tanıtılmamıştır. Neden gastronomi dediğimizde Gaziantep, Bolu, Aydın akla gelir. Neden Şanlıurfa akla gelmesin. Aslında ilk akla gelen zengin mutfak kültürüne sahip olan ilin Şanlıurfa olması lazım. Bu tür programlar bu zengin mutfağın tanıtımına katkı sağlayacaktır" dedi.



Daha sonra söyleşi programının sponsorluğunu üstlenen İnoksan Kurumsal iletişim lideri Oya Ataeli ise kurumu tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.



Açılış konuşmalarının ardından söyleşiye geçildi. Söyleşide konuşan Murat Aslan, öğrencilere neden ve nasıl aşçı olduğunu anlattı. Salonu dolduran öğrencilere aşçılığın önemini anlattan Aslan, "Bugünlerin kıymetini bilin. Bizim ilk başladığımız yıllarda şimdiki imkanlar yoktu. Sizin iyi bir aşçı olmanız için bugün yeteri kadar imkan var. Hatta daha fazlasına sahipsiniz. Yeter ki bu durumu lehinize çevirecek derecede çaba sarf edin. İşinizde hem kalite hem de lezzeti bir arada yakalamak için titizlikle çalışın. Yaptığınız yemeği yalnızca bir ürün olarak değil, kültürel değerleriyle de en özel ve başarılı şekilde kullanan aşçılardan olmaya çalışın" diye konuştu.



Programa Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Düzenlenen söyleşi programının sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar tarafından Murat Aslan'a plaket takdimi yapıldı. - ŞANLIURFA