Hrü Öğrencilerinden Kitap Okuma Etkinliği

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri 53. Kütüphaneler Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.



Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından öğrencilerin okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla 53. Kütüphaneler Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenlendi. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim görevlisi Sebahattin Yaşar'ın öncülüğünde El-Battani Kütüphanesi önünde açık havada gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.



Kitap okuma etkinliğine öncülük eden ders okutmanı Sebahattin Yaşar, "Bütün fakülteler için kütüphane derslerin bir parçasıdır. Biz de bu amaçla, öğrencilerimizi üniversitelerin kalbi durumunda olan kütüphane ile buluştururarak çok yönlü bir amaca hizmet ettik. Mesleki eğitim dışında kültürel seviyenin üniversite öğrencisi açısından ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Çalışma hayatında başarı çalışma ve bilgiye bağlıdır. Kişi kendini kültürel alanda geliştirmezse ilerleme belli sınıra kadar olacaktır. Bu sınırı yukarı taşımak kültürel gelişmeye bağlıdır" dedi.



Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ise "Burada kitap okuma etkinliğine katıldık. Okulda ve ülkemizde kitap okumayı arttırmak için fakültemiz böyle bir şey düşünmüş. Çok güzeldi, umarım herkes önem verir ve böyle okumaya devam ederler" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA