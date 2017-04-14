Hristiyanların Kudüs'teki "Kutsal Cuma" Töreni

Dünyanın çeşitli ülkelerinden işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelen çok sayıda Hristiyan, "Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inandıkları Kutsal Cuma" dolayısıyla Kıyamet Kilisesi'ne yürüdü.



Mescid-i Aksa'nın güneydoğusundaki Aslanlı Kapı'da toplanan Hristiyanlar, taşıdıkları büyük haçlarla Hazreti İsa'nın yürüdüğüne inandıkları Çile Yolu'ndan geçerek Kıyamet Kilisesi'ne ulaştı.



Çeşitli ülkelerden gelen Hristiyan hacılar, Filistinli Hristiyanlarla beraber taşıdıkları dev haçlarla dualar eşliğinde Mescid-i Aksa'nın çevresindeki Eski Şehir'in sokaklarında yürüdü.





İsrail polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında dini ayinlerini gerçekleştiren Hristiyan hacılar, Kıyamet Kilisesi'nde yapılan duayla ziyaretlerini sonlandırdı.





Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar, sonraki günü de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa'nın Kıyamet Kilisesi'ne defnedildiğine inanıyor.



Hristiyanlar pazar günü başlayacak Paskalya Bayramı öncesi bugünü de dualar ve çeşitli dini ayinlerle kutluyor.