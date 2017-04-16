Hristiyanlar Paskalya Yortusunu Kutluyor





Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın "çarmıha gerildikten sonra dirildiğine" inanılan gün olan Paskalya yortusu tüm dünyada kutlanıyor.



Katoliklerin lideriPapa Francis Saint Peter Bazilikası'ndaki vaazında inananlara, "mültecilere, fakirlere ve zor durumdaki diğer tüm insanlara karşı kayıtsız kalmayyın" dedi. Papa ayrıca Paskalya gecesinde 11 kişiyi vaftiz etti.



Diğer yandan binlerce Ortodoks da Moskova'da Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayine katıldı. Patrik Kiril tarafından yönetilen ayine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dimitri Medvedev de katıldı.



Hafta içerisinde iki bombalı saldırıya hedef olan Kıpti kilisesi mensupşarı da yine yortu sebebiyle biraradaydı. Kıptiler İskenderiye'de Saint Mark Katedrali'nde biraraya gelerek dua etti.



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Tags: kutluyor yortusunu Hristiyanlar Hıristiyanlık Geleneksel bayramlar Paskalya Katoliklik Gepost: 16 april 2017