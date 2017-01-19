CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i saygıyla andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dink'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Kardeşliğin, eşitliğin ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye umuduyla, 10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'i saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Hrant Dink Suikastının 10. Yılı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i saygıyla andığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i saygıyla andığını bildirdi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads