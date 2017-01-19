Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde Agos gazetesi önünde anılıyor.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor. Hrant Dink'i anmak isteyen yüzlerce vatandaş, Agos gazetesi önünde bir araya geldi. Ellerinde "Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz" dövizleri taşıyan vatandaşlar Dink'in öldüğü noktaya karanfil bıraktı. Anma törenine katılan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'te eşinin öldüğü noktaya karanfil bırakarak anma töreninin yapılacağı alana geçti.
Yoğun katılımın görüldüğü anma töreni devam ediyor. - İSTANBUL
Hrant Dink Ölümünün 10'uncu Yıl Dönümünde Anılıyor
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10’uncu yıl dönümünde Agos gazetesi önünde anılıyor.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde Agos gazetesi önünde anılıyor.
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