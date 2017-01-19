Hrant Dink Ölümün 10'uncu Yıldönümünde Anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıldönümünde, Agos Gazetesi önünde yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10'uncu yıldönümünde öldürüldüğü nokta olan Agos Gazetesinin önünde anıldı. Hrant Dink'i anmak için yüzlerce kişi gazetenin önünde bir araya geldi. Ellerinde döviz ve pankartlarla gelen topluluk "Hepimiz Hrant'ız Hepimiz Ermeniyiz" sloganları attı. Kalabalık grup, Hrant Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakırken gazete binasına ise "Hrant yok, Adalet yok" yazılı pankart asıldı. Anma törenine katılan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink de eşinin öldüğü noktaya karanfil bırakarak kalabalığın arasına katıldı.



"10 yıldır burnumun direği yanarak sızlıyor"



Dink'i anmak için gelen topluluğa seslenen Rakel Dink yaptığı konuşmada, "10 yıl oldu. Dile kolay tam 10 yıl. Sensiz hiç kolay değildi. Sensiz olma, sevdiğinin yanında olmayışı, kalleş bir planla benden alınışı ayrı bir acı ayrıca keder ve üzüntü dolu. Acısı 20 yılı bulanlara 30'u 40'ı bulanlara ne diyeyim şimdi. Çocuğu öldürülenlere ben şimdi ne diyeyim. 10 yıldır burnumun direği nasıl yanarak sızlarmış göz yaşlarım ekmeğimi nasıl ıslatır, ne kadar tuzluymuş bunları yaşayarak öğrendim" İfadelerini kullandı.



Sözlerine dava sürecini anlatarak devam eden Dink, "Önümüze bir dava süreci verdiler. Mahkemelere girdik, çıktık. Üzerimize gelindi, hakaret edildi. ya sev ya terk et denildi. Önce cinayette örgüt yoktur dendi. Sonra Yargıtay örgüt varmış. Birkaç milletçi gençle sınırlı dedi. Sonra gün geldi cinayeti işleyen sonra üzerini örten bundan çıkar sağlamaya çalışan devletin içindeki ittifaklardan biri birden bozuldu. Birkaç milliyetçi gençten oluşan örgüt gitti yerine FETÖ geldi. Bir ara ergenekonmuş gibi yaptılar ama bizim davayı teğet geçti" şeklinde konuştu.



"Ne zaman nihayete erecek?"



Dink konuşmasının devamında "10 yıl önce sorduğumuz soruyu yeniden soruyoruz. Hedefe koyanlar tehdit edenler Hrant öfkemizin hedefisin diyenler Genel Kurmaydan bildiri yayınlayanlar ne zaman adalet önüne çıkartılacak. Olay yeri görüntüleri yine ortalığa saçılıyor. 10 yıl önce bu saatlerde burada sivilden çok jandarma varmış diyorlar. Bekliyoruz bakalım kaç yıldır süren bu soruşturma ne zaman nihayete erecek" diye konuştu.



Polis ekiplerinin ise cadde üzerinde ve çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL