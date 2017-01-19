Hrant Dink, Öldürülmesinin 10. Yılında Anılıyor

Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink için anma töreni düzenleniyor.



Anma töreni dolayısıyla polis, Halaskargazi Caddesi Harbiye Askeri Müze önünden Osmanbey-Mecidiyeköy ile Mecidiyeköy'den Taksim yönünü trafiğe kapattı.



Tören alanına gelenler, polis tarafından aranarak gazete binasının önüne yönlendiriliyor.



Agos gazetesi önündeki anma töreni öncesinde, çevre binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.



Gazetenin bulunduğu noktaya çıkan tüm cadde ve sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Alanda bulunan yayalar polis tarafından çıkarılarak, eğitimli köpeklerle çevrede ve dükkanlarda güvenlik araması yapıldı. Aramanın ardından vatandaşların alana girişine izin veriliyor.