Hrant Dink Mezarı Başında Anıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Dink'in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, eşi Rakel Dink, kızları Sara ve Delal, oğlu Ararat, Dink'in kardeşleri, yakınları, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gazeteci meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada düzenlenen ayinin ardından Dink için dua edildi.



Rakel Dink, eşinin mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Dink, törenin ardından da çocuklarıyla birlikte katılımcıların taziyelerini kabul etti.



Ayinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür Bakanı Nabi Avcı, 10'cu seneyi devriyesinde Hrant Dink'i muhabbetle andıklarını belirterek, "Bu vesileyle ben bir kere daha başta sevgili eşi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum." dedi.



Bakan Avcı, Dink suikastiyle ilgili devam eden dava süreci hakkında ise şunları kaydetti:



"Dava süreci, pek çok başka süreçlerle iç içe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldi. Bu süreç boyunca ne tür karanlık oyunların oynandığı, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek. Tekrar başımız sağolsun, Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Dink ailesine tekrardan sabırlar diliyorum."